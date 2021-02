Investito nel sottopasso: Romano piange Mauro, 31enne volontario dei vigili del fuoco (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Mauro era un ragazzo profondamente sensibile e altruista. Quando c’era da tirare su le maniche durante un intervento, non si tirava mai indietro”. Tutte qualità che non possono mancare ad un giovane volontario dei vigili del fuoco. Valerio Bordegari, capo del distaccamento di Romano di Lombardia, ricorda così Mauro Nicoli, l’amico e collega deceduto martedì 16 febbraio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo il grave incidente che lo ha visto coinvolto mentre in sella alla mountain bike percorreva il sottopasso di via Duca d’Aosta, in paese. La tragedia si è consumata attorno alle 12,30. Carabinieri e polizia stanno accertando l’esatta dinamica dell’incidente, anche attraverso i filmati delle telecamere. Stando a quanto ricostruito, il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “era un ragazzo profondamente sensibile e altruista. Quando c’era da tirare su le maniche durante un intervento, non si tirava mai indietro”. Tutte qualità che non possono mancare ad un giovanedeidel. Valerio Bordegari, capo del distaccamento didi Lombardia, ricorda cosìNicoli, l’amico e collega deceduto martedì 16 febbraio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo il grave incidente che lo ha visto coinvolto mentre in sella alla mountain bike percorreva ildi via Duca d’Aosta, in paese. La tragedia si è consumata attorno alle 12,30. Carabinieri e polizia stanno accertando l’esatta dinamica dell’incidente, anche attraverso i filmati delle telecamere. Stando a quanto ricostruito, il ...

