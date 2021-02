Internet | 50 mln di italiani online ogni giorno tra social e chat

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) l dato emerge dal report “Digital 2020”, curato dall’agenzia creativa We Are. Tra le altre indicazioni emerse, quella per cui si trascorre circa un quarto della propria giornata sul web. Sono quasi 50 milioni gliche accedono a, trascorrendoun quarto della loro giornata, soprattutto tra YouTube, che è la piattaforma più attiva, seguita da Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger in quest’ordine. A dirlo è il rapporto di We Areche ha presentato “Digital 2020”, il report giunto alla sua nona edizione che analizza lo scenarioe digital a livello locale e globale, realizzato in collaborazione con Hootsuite. Un uso sempre più consapevole In base ai dati proposti da We Are ...