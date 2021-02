Inter news, Bc Partners ci prova ancora, Suning pensa di tenersi la maggioranza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 " Marzo sarà mese di scadenze importanti per l'Inter , non solo la rata per l'acquisto di Hakimi , per evitare sanzioni Uefa, ma anche la scadenza sui bond che Suning si è ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 " Marzo sarà mese di scadenze importanti per l', non solo la rata per l'acquisto di Hakimi , per evitare sanzioni Uefa, ma anche la scadenza sui bond chesi è ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - CorSport : Cessione #Inter, #Zhang al bivio: a fine marzo scadenze pesanti - Inter : ?? | FORMAZIONI Oggi alle 15 il #DerbyMilano Primavera: ecco le formazioni ufficiali! ?? - _enz29 : RT @cmdotcom: #Vanheusden torna all'#Inter: le cifre, 12 milioni in ballo e non è escluso che dal prossimo anno... - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ?? -