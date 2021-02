Inquirenti a caccia delle provvigioni d’oro per il mega affare mascherine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pubblichiamo articolo pubblicato sul quotidiano La Verità in data 16 febbraio Da buon giornalista e sedicente laureato in legge dovrebbe avere la massima di Giovanni Falcone stampata in testa: «Follow the money». Adesso quella frase gli si sta ritorcendo contro e il «prof. dott.» Mario Benotti rischia di veder svanire sotto il suo naso il tesoretto che aveva messo da parte grazie alle provvigioni sulla fornitura di mascherine intermediata da lui e, secondo la Procura di Roma, da almeno altri cinque indagati per traffico illecito di influenze. A dicembre, quando la Guardia di finanza ha setacciato case e uffici dei sospettati, gli Inquirenti hanno preferito non chiedere il sequestro preventivo d'urgenza dei presunti proventi illeciti incassati grazie al mega business da 1,25 miliardi di euro e hanno deciso di far vagliare l'istanza al ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pubblichiamo articolo pubblicato sul quotidiano La Verità in data 16 febbraio Da buon giornalista e sedicente laureato in legge dovrebbe avere la massima di Giovanni Falcone stampata in testa: «Follow the money». Adesso quella frase gli si sta ritorcendo contro e il «prof. dott.» Mario Benotti rischia di veder svanire sotto il suo naso il tesoretto che aveva messo da parte grazie alle provvigioni sulla fornitura diintermediata da lui e, secondo la Procura di Roma, da almeno altri cinque indagati per traffico illecito di influenze. A dicembre, quando la Guardia di finanza ha setacciato case e uffici dei sospettati, glihanno preferito non chiedere il sequestro preventivo d'urgenza dei presunti proventi illeciti incassati grazie albusiness da 1,25 miliardi di euro e hanno deciso di far vagliare l'istanza al ...

filippods68 : Inquirenti a caccia delle provvigioni d’oro per il mega affare mascherine - SilviaTeresa14 : - v_napoletano : Inquirenti a caccia delle provvigioni d’oro per il mega affare mascherine - RobertoZucchi11 : Inquirenti a caccia delle provvigioni d’oro per il mega affare mascherine - mummy53690440 : Inquirenti a caccia delle provvigioni d’oro per il mega affare mascherine -