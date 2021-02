Innovazione e Sanità, ANGI incontra il segretario generale di Federfarma dott. Tobia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Innovazione e Sanità, giovani e salute, benessere e investimenti nel settore farmaceutico, questo e molto altro è stata l’intervista in esclusiva del dott. Roberto Tobia segretario generale di Federfarma nazionale nonché Presidente di FederFarma Palermo con l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Intervista condotta dal presidente ANGI Gabriele Ferrieri e dal membro del consiglio di Presidenza ANGI dott. Nunzio Panzarella. Lo scorso maggio, Roberto Tobia è risultato il più votato nelle ultime votazioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza di Federfarma, confermando la sua carica di segretario nazionale. Tobia, che è anche presidente di Federfarma Palermo, ha ribadito l’impegno del sindacato affinché la professione sia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021), giovani e salute, benessere e investimenti nel settore farmaceutico, questo e molto altro è stata l’intervista in esclusiva del dott. Roberto Tobiadi Federfarma nazionale nonché Presidente di FederFarma Palermo con l’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Intervista condotta dal presidenteGabriele Ferrieri e dal membro del consiglio di Presidenzadott. Nunzio Panzarella. Lo scorso maggio, Robertoè risultato il più votato nelle ultime votazioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza di Federfarma, confermando la sua carica dinazionale. Tobia, che è anche presidente di Federfarma Palermo, ha ribadito l’impegno del sindacato affinché la professione sia ...

raffaellapaita : Un piacere audire Roberto #Cingolani, fisico italiano e responsabile dell'innovazione Leonardo SpA, su smart countr… - lucadebiase : RT @FrankFormisano: Il governo della transizione. #Innovazione incrementale e radicale - startzai : RT @FrankFormisano: Il governo della transizione. #Innovazione incrementale e radicale - FrankFormisano : Il governo della transizione. #Innovazione incrementale e radicale - Frances47226166 : RT @sofertweets: @Anna07942827 Cara Anna, tocchi un tasto dolente.. fosse stato per me non sarebbero mai saliti, ma lo scandalo della sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione Sanità Sotto il governo più votato, la maggioranza più divisa. E la formazione di un nuovo quadro politico

... uno per Leu che ha già ottenuto un ministero molto importante come la Sanità . Quello che segue è ... Luigi Gallo o Gianluca Vacca alla Scuola, il giovanissimo Luca Carabetta all'Innovazione ...

Mario Draghi, voto di fiducia Senato/ Diretta video Governo: temi discorso e numeri

Riforme fiscali, lavoro, scuola e sanità: su queste linee si muoverà il programma del Governo ... dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione ...

Ospedali, medici e innovazione nelle cure: ecco perché i fondi Ue servono subito Corriere della Sera ... uno per Leu che ha già ottenuto un ministero molto importante come la. Quello che segue è ... Luigi Gallo o Gianluca Vacca alla Scuola, il giovanissimo Luca Carabetta all'...Riforme fiscali, lavoro, scuola e: su queste linee si muoverà il programma del Governo ... dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla...