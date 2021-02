Industria | in Lombardia produzione -9 | 8% nel 2020 | a fine anno ripartono ordini

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Lale inha subito una drastica riduzione nel, scendendo del 9,8%, mentre il fatturato è sceso dell'8,2%. E' quanto si evince dagli ultimi dati di Unioncamere, che evidenziano la ripartenza, a, degliesteri, che permettono di mantenere un certo "ottimismo" per il 2021, come afferma Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere, durante un focus sul quarto trimestre dedicato alla Regione. Nel quarto trimestre, glidall'estero sono aumentati del 2,8% a livello tendenziale e dell'8,3% a livello congiunturale. "Il quarto trimestre sconta ancora i lockdown parziali, non severi come quello di primavera, ma devo ...

Affaritaliani.it

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - La produzione industriale in Lombardia ha subito una drastica riduzione nel 2020, scendendo del 9,8%, mentre il fatturato è sceso dell'8,2%. E' quanto si evince dagli ult ...