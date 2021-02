India, Modi sotto accusa per l’ambientalista Disha Ravi in arresto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Se chiudi la nazione e spaventi le persone senza lasciare che parlino, stai distruggendo il carattere del Paese“. Così oggi Rahul Ghandi, presidente del partito di opposizione Indian National Congress (Inc), intervenuto sull’arresto della attivista ambientalista Disha Ravi, tra le fondatrici della sezione indiana del movimento di studenti in difesa dell’ambiente Fridays for Future. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Se chiudi la nazione e spaventi le persone senza lasciare che parlino, stai distruggendo il carattere del Paese“. Così oggi Rahul Ghandi, presidente del partito di opposizione Indian National Congress (Inc), intervenuto sull’arresto della attivista ambientalista Disha Ravi, tra le fondatrici della sezione indiana del movimento di studenti in difesa dell’ambiente Fridays for Future.

