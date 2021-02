(Di mercoledì 17 febbraio 2021)ladi 3. Non c’è stato nulla da fare per ladi trecoinvolto nel terribileavvenuto nella serata di ieri ain provincia di Vercelli. La piccola era ricoverata all’ospedale Regina Margherita di Torino a causa di un gravissimo trauma cranico: la notizia del decesso è giunta questa mattina.ladi 6ricoverata nello stesso ospedale. Non ce l’ha fatta ladi trecoinvolta nell’avvenuto ...

infoitinterno : Incidente a Borgo d’Ale, morta la bambina di 3 anni rimasta ferita: grave la sorellina di 6 - infoitinterno : Incidente vicino a Borgo d’Ale due bimbe di Tronzano gravi - infoitinterno : Incidente stradale a Borgo d’Ale, gravissime due bambine di 3 e 6 anni - infoitinterno : Incidente a Borgo d'Ale, due bambine gravi trasportate al Regina Margherita - infoitinterno : Incidente stradale a Borgo d’Ale, gravissime due bambine -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Borgo

...è svegliato dal coma farmacologico nel quale versava dopo l'operazione subita all'ospedale di... La dinamica dell'di Gresele Il giocane giocatore dell'Hellas era stato ricoverato d'...Così a Tronzano Vercellese molti hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Anna, la bimba di appena tre anni morta in un terribilelunedì sera sulla provinciale 11 ad'Ale. Era in auto con ...All'alba di mercoledì splende un raggio di sole che da Verona illumina tutto il mondo del pallone, grazie ad una "buona nuova" che riguarda il giovane ..."Ciao, piccolo angelo. Ora preghiamo per la tua sorellina e la tua mamma". Così a Tronzano Vercellese molti hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Anna, la bimba di appena tre anni morta in un terribile ...