Inchiesta sulle mascherine | gli indagati | «Un nuovo lockdown per fare affari»

Un decreto di sequestro preventivo per 70 milioni tra Roma e Milano, ieri mattina, ha impresso un'accelerazione all'indagine della procura di Roma sull'affidamento complessivo di 1,25 miliardi fatto dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a tre consorzi cinesi per l'acquisto di 800 milioni di mascherine, durante la prima ondata della pandemia, attraverso l'intermediazione di imprese italiane. Le accuse ipotizzate sono ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, traffico di influenze (aggravato dal reato transnazionale), illeciti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

