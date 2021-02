Inchiesta mascherine di Roma, nel mirino dei pm anche 1280 contatti telefonici tra Benotti e Arcuri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Inchiesta sulle mascherine di Roma, culminata nel sequestro di beni di lusso e immobili per 70 milioni di euro, svela ulteriori dettagli. A quanto apprende l’Adnkronos, per esempio, tra gennaio e il 6 maggio 2020, sarebbero stati 1.280 i contatti telefonici tra il giornalista in aspettativa Mario Benotti e il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Un dato che getta ulteriori ombre sul caso, in merito al quale cerca di fare luce l’Inchiesta della Procura di Roma sulle maxi commesse delle mascherine comprate dalla Cina. Proprio quando il nostro Paese veniva investito dalla prima ondata di pandemia di Covid. Inchiesta mascherine di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’sulledi, culminata nel sequestro di beni di lusso e immobili per 70 milioni di euro, svela ulteriori dettagli. A quanto apprende l’Adnkronos, per esempio, tra gennaio e il 6 maggio 2020, sarebbero stati 1.280 itra il giornalista in aspettativa Marioe il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico. Un dato che getta ulteriori ombre sul caso, in merito al quale cerca di fare luce l’della Procura disulle maxi commesse dellecomprate dalla Cina. Proprio quando il nostro Paese veniva investito dalla prima ondata di pandemia di Covid.di ...

