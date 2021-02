In Veneto 492 nuovi contagi e 70 decessi Zaia | «Daremo il vaccino Astrazeneca anche agli over 55 Isolati casi di variante brasiliana» – Il video

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono poco meno di 500, ovvero 492 ididi Coronavirus rilevati nella regioneda ieri. Il totale, da quando l’emergenza è cominciata, sale a quota 322.846. Le vittime positive al virus nelle ultime 24 ore sono +70, mentre il computo totale si avvicina sempre più a quota 10 mila (9.621). L’altra novità delle ultime ore, in, è la scoperta della, che, secondo quanto racconta il gnatore Lucanel suo consueto punto stampa sull’emergenza, è stata rilevata nel padovano. «Noi andiamo avanti con le sequenziazioni ma la situazione epidemiologica è in calo da 50 giorni. Sono comunque singoli campioni e non cluster», dice. Sono al momento 1.336 le persone ...

veneto_ : RT @AnsaVeneto: Covid:Veneto,calano contagi (+492) ma crescono decessi (+70). 134 pazienti nelle terapie intensive (-2) #ANSA - AnsaVeneto : Covid:Veneto,calano contagi (+492) ma crescono decessi (+70). 134 pazienti nelle terapie intensive (-2) #ANSA - CorriereQ : Covid:Veneto,calano contagi (+492) ma crescono decessi (+70) - lilianaalto : RT @lucarango88: ??#Veneto #Covid_19 #17febbraio Casi +492 (-146) Tot. 322.846 (+0,15%) Tamponi +13.384 (+39,6%) Tot. 3.918.407 (+0,34%) In… - 539th : Veneto 492 vs 868 (0.6x)?? Pcr stabili (1x)?? AR in aumento (1.1x) 70 decessi (7% dei ricov) ?????? -5 UTI?? -18 ordinari… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto 492

Sonoi casi inin 24 ore, con il totale da inizio pandemia di 322.846 malati. I decessi registrati da ieri sono 70 in più , con il totale a 9.621. Prosegue la discesa dei dati ...Sonoi casi di positività registrati inin 24 ore, con il totale da inizio pandemia di 322.846 malati. I decessi registrati da ieri sono 70 in più, con il totale a 9.621. Prosegue la ...Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 17 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati di oggi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno in cui il ...Luca Zaia replica al presidente della Irbm di Pomezia, Piero Di Lorenzo, che ha ammonito il governatore contro il rischio di truffe sull'acquisto di ...