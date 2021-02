In questa foto era una bambina pronta per andare a scuola, adesso è una delle conduttrici Rai più famose: la riconosci? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Riuscire a riconoscere la futura conduttrice in questa foto non è molto semplice; questo personaggio, infatti, nel corso del tempo è ricorso più volte all’intervento del chirurgo per rifare il proprio naso. Chi si nasconde dietro questa foto sorridente? In questa foto si nasconde una bambina che diventerà una donna molto determinata; il sorriso è rimasto lo stesso, anche se il volto risulta un po’ stravolto. Con questa foto ‘antica’, in cui indossavo le correttive imposte da mia madre (Santa donna) e con l’espressione classica di chi non vede l’ora, auguri a tutti voi un buon #annoscolastico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) Una ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Riuscire a riconoscere la futura conduttrice innon è molto semplice; questo personaggio, infatti, nel corso del tempo è ricorso più volte all’intervento del chirurgo per rifare il proprio naso. Chi si nasconde dietrosorridente? Insi nasconde unache diventerà una donna molto determinata; il sorriso è rimasto lo stesso, anche se il volto risulta un po’ stravolto. Con‘antica’, in cui indossavo le correttive imposte da mia madre (Santa donna) e con l’espressione classica di chi non vede l’ora, auguri a tutti voi un buon #annoscolastico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) Una ...

Ultime Notizie dalla rete : questa foto Da Uber 20 mila corse gratuite in Italia per la campagna vaccinazione COVID - 19

Con questa iniziativa ribadiamo il nostro supporto alla popolazione del nostro paese, con un ... Le foto inviate dagli utenti saranno eliminate subito dopo la verifica, e non saranno condivise con il ...

Covid, Biden: "Ritorno a normalità entro Natale. Ogni americano avrà vaccino entro luglio"

E a cominciare da questa settimana raddoppieremo a due milioni le dosi da spedire alle farmacie ... FOTO Gli Stati Uniti hanno nel frattempo raggiunto 27.748.253 casi confermati di coronavirus e 487.714 ...

L’appello di Gianni Morandi ai fan bergamaschi: vi riconoscete in questa foto? Corriere Bergamo - Corriere della Sera Un mese di crisi sui social network

Il passaggio da Conte a Draghi visto dalle bacheche dei leader italiani, da Renzi a Berlusconi, da Salvini a Meloni. di Francesco Cianfanelli Come noto, il premier Mario Draghi (...) ...

Mercedes Classe G 4x4 2022 - Nuove foto spia

Un look discreto per la nuova Mercedes Classe G 4×4. Ciò potrebbe significare che il frontale è stato “preso” da un’altra vettura, ma di fatto non ci sono differenze con gli altri prototipi in prova.

