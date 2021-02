“In Italia due milioni (anziché 2.000) di ricoverati in terapia intensiva”: la gaffe di Draghi al Senato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “In Italia ci sono 2 milioni…2074 ricoverati in terapia intensiva”. Si solleva un brusio durante il discorso di Mario Draghi in Senato, per l’illustrazione delle linee programmatiche. Lui si ferma, si consulta con il leghista Giancarlo Giorgetti che gli sta accanto, riprende: “Due milioni, scusate, due milioni”. Ancora perplessità, a Palazzo Madama. E il premier si corregge ancora: “2.074, scusate”. Un piccolo scivolone durante la prima grande uscita pubblica, proprio durante l’illustrazione dei dati del Covid, tema centrale delle dichiarazioni. Il presidente del consiglio Mario Draghi pronuncia il suo discorso programmatico in Senato per chiedere la fiducia al governo: è la prima volta che il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Inci sono 2…2074in”. Si solleva un brusio durante il discorso di Marioin, per l’illustrazione delle linee programmatiche. Lui si ferma, si consulta con il leghista Giancarlo Giorgetti che gli sta accanto, riprende: “Due, scusate, due”. Ancora perplessità, a Palazzo Madama. E il premier si corregge ancora: “2.074, scusate”. Un piccolo scivolone durante la prima grande uscita pubblica, proprio durante l’illustrazione dei dati del Covid, tema centrale delle dichiarazioni. Il presidente del consiglio Mariopronuncia il suo discorso programmatico inper chiedere la fiducia al governo: è la prima volta che il ...

