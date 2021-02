In casa cocaina, marijuana e 32mila euro: 27enne arrestato a Telgate (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha tratto in arresto M.S. (nato nel 1994), per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. Da tempo gli uomini della sezione “Antidroga” avevano notato un insolito andirivieni di soggetti gravitanti nel mondo dei consumatori di stupefacente nei pressi nell’abitazione di Telgate del 27enne, già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti. Nel primo pomeriggio di lunedì 15 febbraio, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nei confronti del giovane, che, bloccato a bordo della sua Mini Cooper, si è mostrato da subito immotivatamente nervoso ed insofferente al controllo in atto. La perquisizione ha dato esito positivo: all’interno della casa sono stati rinvenuti 65 grammi di cocaina, circa 200 grammi di marijuana, due ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha tratto in arresto M.S. (nato nel 1994), per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. Da tempo gli uomini della sezione “Antidroga” avevano notato un insolito andirivieni di soggetti gravitanti nel mondo dei consumatori di stupefacente nei pressi nell’abitazione didel, già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti. Nel primo pomeriggio di lunedì 15 febbraio, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nei confronti del giovane, che, bloccato a bordo della sua Mini Cooper, si è mostrato da subito immotivatamente nervoso ed insofferente al controllo in atto. La perquisizione ha dato esito positivo: all’interno dellasono stati rinvenuti 65 grammi di, circa 200 grammi di, due ...

Ultime Notizie dalla rete : casa cocaina Cagliari, aizzano i cani contro gli agenti: mamma e figlio arrestati per spaccio I poliziotti sono riusciti a calmare tutti e hanno perquisito la casa, trovando cinque grammi di cocaina e alcune dosi di marijuana. Madre e figlio adesso si trovano ai domiciliari in attesa del ...

Due arresti per detenzione e spaccio di droga ...2 chili di hashish, 20 grammi di cocaina, 420 euro, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato a carico del proprietario di casa, che risulta ...

Cocaina in auto e pistola a casa: 2 nei guai Info Media News Cocaina in auto e pistola a casa: un arresto e una denuncia a L’Aquila Due aquilani sono stati beccati in flagranza di reato. A brodo di una Mercedes grigia, nascondevano nel cassetto porta oggetti 100 grammi di cocaina, destinati al mercato di droga della città.

Gad, arrestato il pusher Aveva l’eroina in tasca In casa anche bilancini Aveva l’eroina addosso, pronta per essere venduta. E in casa il suo piccolo deposito: 13 dosi di eroina, una di cocaina, nonché bilancino e materiale per il confezionamento. M. G. , 23 anni, nigeriano ...

