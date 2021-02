'In 21 mesi di reddito di cittadinanza neanche un'offerta di lavoro, tra un anno di nuovo in strada' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo sfogo di Paolo, 45enne ex parcheggiatore abusivo: 'Credevo che fosse giunta la mia occasione per una vita migliore e invece tra 14 mesi sarò di nuovo in mezzo alla ... Leggi su today (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo sfogo di Paolo, 45enne ex parcheggiatore abusivo: 'Credevo che fosse giunta la mia occasione per una vita migliore e invece tra 14sarò diin mezzo alla ...

Notiziedi_it : “In 21 mesi di reddito di cittadinanza neanche un’offerta di lavoro, tra un anno di nuovo in strada” - Marc852835993 : RT @CesareOrtis: #Impresa sana chiede prestito a @BCC_Roma pari a spesa del personale in regime #deminimis 15anni garanzie #mcc 80%+20% con… - Today_it : 'In 21 mesi di reddito di cittadinanza neanche un'offerta di lavoro, tra un anno di nuovo in strada'… - CesareOrtis : RT @CesareOrtis: #Impresa sana chiede prestito a @BCC_Roma pari a spesa del personale in regime #deminimis 15anni garanzie #mcc 80%+20% con… - Niko_VI : RT @CesareOrtis: #Impresa sana chiede prestito a @BCC_Roma pari a spesa del personale in regime #deminimis 15anni garanzie #mcc 80%+20% con… -