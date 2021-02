Immunità Covid già dopo la prima dose del vaccino | lo studio

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cristina Martelli La comunità scientifica, sembra essere d’accordo su una questione: anche i pazienti che hanno contratto ile sono guariti devono essere vaccinati. Anche se non subito, soprattutto se hanno già sviluppato anticorpi, comunque non possono essere esclusi dalla campagna vaccinale. È stato dimostrato, infatti, che l’non dura per sempre, addirittura in alcuni casi – come già accennato – non è nemmeno sviluppata dal paziente che ha contratto il virus ed è guarito. Secondo unopubblicato a inizio febbraio su MedRxiv, archivio online di studi medici in fase di sperimentazione, i ricercatori hanno scoperto che le persone che erano state precedentemente infettate dal virus hanno manifestato forti effetti collateraliaver ricevuto la. Al ...