Ilary Blasi | «La mia Isola dei Famosi sarà un ritorno alle origini»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La data di partenza è fissata per giovedì 11 marzo: sarà allora che la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi farà il suo debutto su Canale 5 per la conduzione di Ilary Blasi, alla sua prima esperienza honduregna. «Sono super felice e carichissima. Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato» ha spiegato Ilary in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, mantenendo però il riserbo sul cast, sull’inviato (che per TvBlog sarà Massimiliano Rosolino) e sugli opinionisti (che, sempre secondo TvBlog, dovrebbero essere Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini).