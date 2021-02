“Il vaccino funziona, Non perdiamo tempo” parola di Burioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Redazione “Il vaccino funziona, parola di Burioni. Non perdiamo tempo. In Europa stiamo facendo schifo, svegliamoci, svegliamoli. È in ballo la nostra vita”. Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha commentato i dati più che positivi che arrivano da Israele, il Paese al mondo più avanti con la campagna vaccinale. Un recente studio ha mostrato infatti un calo del 94% dei casi sintomatici di Covid-19 tra le 600 mila persone che hanno ricevuto la doppia dose del vaccino Pfizer-BioNtech. Commentando questi dati, Burioni ha spiegato che “è molto difficile per un vaccino avere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci. Il problema ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Redazione “Ildi. Non. In Europa stiamo facendo schifo, svegliamoci, svegliamoli. È in ballo la nostra vita”. Così su Twitter il virologo Roberto, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha commentato i dati più che positivi che arrivano da Israele, il Paese al mondo più avanti con la campagna vaccinale. Un recente studio ha mostrato infatti un calo del 94% dei casi sintomatici di Covid-19 tra le 600 mila persone che hanno ricevuto la doppia dose delPfizer-BioNtech. Commentando questi dati,ha spiegato che “è molto difficile per unavere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci. Il problema ...

RobertoBurioni : Il vaccino funziona. Non perdiamo tempo. In Europa stiamo facendo schifo, svegliamoci, svegliamoli. È in ballo la n… - repubblica : Covid, arriva il vaccino J&J. Cos'è e come funziona - SkyTG24 : Covid, in arrivo il vaccino di Johnson & Johnson: come funziona - moneypuntoit : ?? Vaccino Covid dal medico di base: come funziona e quanto costa ?? - antrop66 : RT @RobertoBurioni: Il vaccino funziona. Non perdiamo tempo. In Europa stiamo facendo schifo, svegliamoci, svegliamoli. È in ballo la nostr… -