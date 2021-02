Il Tribunale respinge il ricorso Sky | dovrà versare 131 milioni alla Lega Serie A

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildi Milano ha ordinato l’esecuzione del decreto ingiuntivo contro Sky per il pagamentoA dell’ultima rata da 131di euro relativa ai diritti tv della stagione 2019/20. La notizia è di Calcio e Finanza. “L’emittente non aveva infatti pagato la cifra richiesta, chiedendo uno scontoluce della rimodulazione del calendario in seguito all’emergenza coronavirus. Ilha quindi respinto ildi Sky, confermando quindi che131A”. L'articolo ilNapolista.

Il Sole 24 ORE

La vicenda risale allo scorso ottobre , e la nuova pronunciail reclamo avanzato da Cloudfare. Ildi Milano ha disposto inoltre l'ordine a carico del provider Google Ireland Ltd di ...Da qui il ricorso del Consiglio dell'Ordine al Tar, che però lo. Per ilAmministrativo il concetto di luogo aperto al pubblico , per quanto riguarda la disciplina delle barriere ...Il Tribunale di Milano ha ordinato l’esecuzione del decreto ingiuntivo contro Sky per il pagamento alla Lega Serie A dell’ultima rata da 131 milioni di euro relativa ai diritti tv della stagione 2019/ ...BRUXELLES - Il Tribunale dell'Ue ha respinto il ricorso di Ryanair contro le misure di sostegno per i danni causati dal Covid alle compagnie aeree di Francia e Svezia. Per il Tribunale, gli aiuti di S ...