Il Tribunale conferma | Sky paghi 130 mln alla Serie A

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildi Milano ha ordinato l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo contro Sky per il pagamentoLegaA dell’ultima rata da 131 milioni di euro relativa ai diritti tv della stagione 2019/20. L’emittente non aveva infatti pagato la cifra richiesta, chiedendo uno scontoluce della rimodulazione del calendario in seguito all’emergenza coronavirus. L'articolo

Non si voterà neanche oggi sulle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv . È saltata infatti l'assemblea della Lega Serie A sui diritti tv in programma oggi a causa dell'assenza di nove società: MILANO, 17 FEB - Il Tribunale di Milano ha ordinato l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo contro Sky per il pagamento alla Lega Serie A della rata da 130 milioni di euro relativa ai diritti