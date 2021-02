Il senatore Lanzi (M5s): «Il discorso di Draghi? Solo parole. Ma ho cambiato idea: voterò sì» – L’intervista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Fino a pochi giorni fa non avrei mai neppure pensato di votare a favore, come ho fatto online votando “no”. Ho pensato di rifugiarmi nell’astensione, ma assumo la responsabilità, come richiesto dai nostri iscritti». Nel suo discorso a Palazzo Madama, il senatore Gabriele Lanzi, segretario d’Aula del Movimento 5 stelle, ha spiegato così il suo cambio di linea sulla fiducia al governo presieduto da Mario Draghi. Più volte, nei giorni scorsi, il parlamentare di Sassuolo aveva espresso la sua contrarietà a un esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. «Io non lo voto Draghi», aveva scritto il 3 febbraio in maiuscoletto sulla sua pagina Facebook. senatore, cosa l’ha convinta del discorso di Mario Draghi? «Io non sono per niente convinto dal suo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Fino a pochi giorni fa non avrei mai neppure pensato di votare a favore, come ho fatto online votando “no”. Ho pensato di rifugiarmi nell’astensione, ma assumo la responsabilità, come richiesto dai nostri iscritti». Nel suoa Palazzo Madama, ilGabriele, segretario d’Aula del Movimento 5 stelle, ha spiegato così il suo cambio di linea sulla fiducia al governo presieduto da Mario. Più volte, nei giorni scorsi, il parlamentare di Sassuolo aveva espresso la sua contrarietà a un esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. «Io non lo voto», aveva scritto il 3 febbraio in maiuscoletto sulla sua pagina Facebook., cosa l’ha convinta deldi Mario? «Io non sono per niente convinto dal suo ...

