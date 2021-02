Il segreto del successo della campagna di vaccinazione israeliana

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Israele sarà un esempio, un laboratorio, anche per l’Europa. È questo il tema affrontato durante il webinar organizzato da Stefano Parisi e moderato dal giornalista Giancarlo Loquenzi, nel quale hanno partecipato l’ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, e Arnon Shahar, responsabilevaccinale per il Maccabi Healthcare Services. Israele come modello, sia per la logistica sia per la velocità di esecuzionedi. Il governo di Benjamin Netanyahu sta utilizzando il vaccino di Pfizer e ha già protetto una parte consistentepopolazione. Su 9 milioni di abitanti, sono quasi 6,4 milioni le dosi inoculate, pari a 70,46 dosi ogni 100 persone; il 42,8 per cento dei cittadini ha ricevuto la prima dose mentre il 27,7 per cento entrambe. Un calo ...