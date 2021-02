Il rilancio di Sky per la Serie A: subito mezzo miliardo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sky offerta Serie A – E’ arrivato il rilancio di Sky per i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024. In una lettera ai presidenti dei club – di cui l’ANSA ha preso visione – l’emittente ha garantito 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione dei diritti di trasmissione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sky offertaA – E’ arrivato ildi Sky per i diritti televisivi dellaA per il triennio 2021-2024. In una lettera ai presidenti dei club – di cui l’ANSA ha preso visione – l’emittente ha garantito 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione dei diritti di trasmissione L'articolo

Oltre 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio: il rilancio di Sky nella partita in Lega di serie A arriva con una lettera ai presidenti di cui l'ANSA ha preso visione. La mail è stata inviata alla vigilia di una assemblea che si preannuncia ...

L'emittente satellitare è pronta a corrispondere subito la metà della cifra per i diritti 20/21 e la sesta rata prevista per la stagione 19/20.

Oltre 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio: il rilancio di Sky nella partita in Lega di serie A arriva con una lettera ai presidenti di cui l'ANSA ha preso visione. La mail è stata inviata alla vigilia di una assemblea che si preannuncia ...