“Il principe Filippo ricoverato in ospedale”: la notizia arriva da Buckingham Palace (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il principe Filippo ricoverato in ospedale. È successo martedì sera, riferisce Buckingham Palace in una nota. Il consorte della regina Elisabetta II, 99 anni, è stato portato dalla residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, fino a Londra per essere ricoverato nell’ospedale King Edward VII, dove resterà alcuni giorni sotto osservazione e a riposo. La decisione del ricovero come “misura precauzionale”, specifica il comunicato, stata presa su consiglio del medico del principe a seguito di un malore però imprecisato. Il principe Filippo, duca di Edimburgo, era stato ricoverato nel dicembre del 2019 probabilmente per un’influenza e anche in quel caso “per precauzione”. Si era poi ripreso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilin. È successo martedì sera, riferiscein una nota. Il consorte della regina Elisabetta II, 99 anni, è stato portato dalla residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, fino a Londra per esserenell’King Edward VII, dove resterà alcuni giorni sotto osservazione e a riposo. La decisione del ricovero come “misura precauzionale”, specifica il comunicato, stata presa su consiglio del medico dela seguito di un malore però imprecisato. Il, duca di Edimburgo, era statonel dicembre del 2019 probabilmente per un’influenza e anche in quel caso “per precauzione”. Si era poi ripreso ...

