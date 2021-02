Il principe Filippo ricoverato in ospedale: ecco come sta il marito della regina Elisabetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il principe Filippo è stato ricoverato martedì sera all’ospedale re Edoardo VII di Londra come “misura precauzionale” a seguito di un malore. Lo riferisce Buckingham Palace, aggiungendo che è atteso che il 99enne marito della regina Elisabetta II resti in ospedale per alcuni giorni sotto osservazione e a riposo. La decisione del ricovero precauzionale, precisa Buckingham Palace, è stata presa su consiglio del medico del principe: Filippo è stato portato dalla residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, fino a Londra per essere ricoverato nell’ospedale King Edward VII. Filippo, duca di Edimburgo, si è ritirato dagli impegni pubblici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilè statomartedì sera all’re Edoardo VII di Londra“misura precauzionale” a seguito di un malore. Lo riferisce Buckingham Palace, aggiungendo che è atteso che il 99enneII resti inper alcuni giorni sotto osservazione e a riposo. La decisione del ricovero precauzionale, precisa Buckingham Palace, è stata presa su consiglio del medico delè stato portato dalla residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, fino a Londra per esserenell’King Edward VII., duca di Edimburgo, si è ritirato dagli impegni pubblici ...

