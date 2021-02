Il primo discorso di Mario Draghi al Senato: «L’unità è un dovere, avviare una Nuova Ricostruzione» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si è da poco concluso il primo discorso ufficiale del presidente del Consiglio Mario Draghi di fronte al Senato, durato quasi un’ora. Il primo pensiero, quasi a voler sottolineare il cambio di passo del nuovo esecutivo, è stato per tutte le persone colpite dalla crisi economica. «Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio e li ringraziamo». Più tempestività nella comunicazione ai cittadini Draghi ha poi voluto sottolineare come il nuovo governo si impegnerà a informare i cittadini in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si è da poco concluso ilufficiale del presidente del Consigliodi fronte al, durato quasi un’ora. Ilpensiero, quasi a voler sottolineare il cambio di passo del nuovo esecutivo, è stato per tutte le persone colpite dalla crisi economica. «Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio e li ringraziamo». Più tempestività nella comunicazione ai cittadiniha poi voluto sottolineare come il nuovo governo si impegnerà a informare i cittadini in ...

