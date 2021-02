Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 17 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) anticipazioni e trame de Il paradiso delle signore e Un posto al sole di oggi, 17 febbraio 2021: Federico Cattaneo è molto interessato a Ludovica, la donna, invece, ha mire su Marcello. Intanto La convivenza tra Marta e Beatrice si fa pesante. La donna confida al cognato di volersene andare. Thea ha mentito per coprire suo fratello Emil, Giulia lo scopre. Il ragazzo viene arrestato. Il paradiso delle signore: anticipazioni 17 febbraio 2021 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021)e trame de Ile Unaldi, 172021: Federico Cattaneo è molto interessato a Ludovica, la donna, invece, ha mire su Marcello. Intanto La convivenza tra Marta e Beatrice si fa pesante. La donna confida al cognato di volersene andare. Thea ha mentito per coprire suo fratello Emil, Giulia lo scopre. Il ragazzo viene arrestato. Il172021 Articolo completo: dal blog SoloDonna

SaraSicolo : Descriviti con 4 personaggi e tagga 6 persone a caso Vittoria Mari(Capri) Rossella Scorticelli (Capri) Irene Cipria… - ANGELA42366733 : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: I sopetti di Marta - VanessaCapria : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - ProfCampagna : Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero M… -