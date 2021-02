Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: PIETRO scopre chi è il grande amore di Stefania (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Amori in corso (o quasi) a Il paradiso delle signore 5: Ludovica (Giulia Arena) è ancora single dopo tutto quello che è successo con Riccardo (Enrico Oetiker), ma al momento sembra dividere le sue attenzioni tra Marcello (PIETRO Masotti) e Federico (Alessandro Fella). Intanto quest’ultimo continua ad essere l’oggetto del desiderio di Stefania, ma di lei si è invaghito PIETRO (Andrea Savorelli), il nipote di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Un bel guazzabuglio, insomma, destinato peraltro a continuare anche nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1. La situazione si sbloccherà in qualche modo? In attesa di scoprirlo, questa settimana Grace Ambrose (l’attrice che interpreta Stefania Colombo) ha parlato al settimanale Nuovo Tv dello stato attuale del suo ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Amori in corso (o quasi) a Il5: Ludovica (Giulia Arena) è ancora single dopo tutto quello che è successo con Riccardo (Enrico Oetiker), ma al momento sembra dividere le sue attenzioni tra Marcello (Masotti) e Federico (Alessandro Fella). Intanto quest’ultimo continua ad essere l’oggetto del desiderio di, ma di lei si è invaghito(Andrea Savorelli), il nipote di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Un bel guazzabuglio, insomma, destinato peraltro a continuare anche nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1. La situazione si sbloccherà in qualche modo? In attesa di scoprirlo, questa settimana Grace Ambrose (l’attrice che interpretaColombo) ha parlato al settimanale Nuovo Tv dello stato attuale del suo ...

