Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 18 febbraio 2021: Ludovica nel mirino del Mantovano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Paradiso delle signore 5 torna domani, giovedì 18 febbraio 2021, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata ma le anticipazioni non prospettano niente di buono per Ludovica. Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 18 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni non prospettano nulla di rassicurante per Ludovica, che rischia di trovarsi in una situazione complicata... Dopo aver scoperto da Pietro che Vittorio e Beatrice si conoscevano già da ragazzi, Marta chiede al marito maggiori detta gli sul rapporto tra lui e la cognata. Salvatore è sempre più arrabbiato con il padre, che ha deciso di licenziarsi, dopo una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il5 torna domani, giovedì 18, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata ma lenon prospettano niente di buono per. Il5 torna su Rai1 giovedì 18con una nuova puntata in onda alle 15:55. Lenon prospettano nulla di rassicurante per, che rischia di trovarsi in una situazione complicata... Dopo aver scoperto da Pietro che Vittorio e Beatrice si conoscevano già da ragazzi, Marta chiede al marito maggiori detta gli sul rapporto tra lui e la cognata. Salvatore è sempre più arrabbiato con il padre, che ha deciso di licenziarsi, dopo una ...

