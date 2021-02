“Il nostro Mes è lei, presidente Draghi. Ecco perché noi di Italia viva non lo chiediamo più”. Le (surreali) parole di Davide Faraone in Senato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ci chiedono strumentalmente perché non chiediamo più il Mes. Non lo facciamo perché il nostro Mes è lei, presidente Draghi, e questo governo”. Lo ha detto il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone, intervenendo nella discussione generale sulla fiducia al governo. Durante la crisi di governo, prima dell’incarico a Draghi, Italia viva e il suo segretario Matteo Renzi erano tra i più convinti sostenitori del Mes e non passava giorno senza che ribadissero la necessità di ricorrere al fondo salva stati, considerato “indispensabile” soprattutto per la sanità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ci chiedono strumentalmentenonpiù il Mes. Non lo facciamoilMes è lei,, e questo governo”. Lo ha detto il capogruppo di Iv al, intervenendo nella discussione generale sulla fiducia al governo. Durante la crisi di governo, prima dell’incarico ae il suo segretario Matteo Renzi erano tra i più convinti sostenitori del Mes e non passava giorno senza che ribadissero la necessità di ricorrere al fondo salva stati, considerato “indispensabile” soprattutto per la sanità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

