Il mercato in campo – Pablo Rodriguez, la ciliegina di Corvino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È sempre elevato il numero di club che pensano principalmente ad accogliere elementi in esubero dalle big, oppure valorizzare i talenti altrui. Poca ambizione, altrettanta fantasia. Fortunatamente nella massa non manca chi vanta fiuto per i prospetti, ama scovarli in giro per il mondo, punta ad aumentare il patrimonio della società per la quale lavora. In tali eccezioni rientra di diritto Pantaleo Corvino, scopritore nato di campioni del domani. A distanza di tanti anni ha deciso di tornare al Lecce, bisognoso di un'autentica rivoluzione, un nuovo progetto dopo il ciclo Liverani, con la doppia promozione e una salvezza mancata per non molto. Morten Hjulmand, John Björkengren, Güven Yalç?n rappresentano alcuni dei frutti di una semina potenzialmente invidiabile nei mercati più ricchi di opportunità in termini qualità – prezzo. La ciliegina sulla torta ...

