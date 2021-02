Il marito torna a casa prima del previsto: l’amante si lancia dal balcone e finisce in ospedale a Salerno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stato un San Valentino decisamente indimenticabile quello appena trascorso a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Una donna, approfittando dell’assenza del marito, ha invitato l’amante a raggiungerla a casa sua, per trascorrere insieme la serata di domenica 14 febbraio. Ma proprio mentre i due amanti erano presi dalla passione, è successo l'(im)prevedibile: il marito è tornato a casa prima del previsto per fare una sorpresa alla moglie, accompagnato dal padre e dal fratello della moglie. l’amante, messo alle strette, ha pensato quindi di scappare dal balcone, lanciandosi nel vuoto dal secondo piano. Fortunatamente sotto c’erano alcune sterpaglie che hanno attutito la caduta ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stato un San Valentino decisamente indimenticabile quello appena trascorso a Cava de’ Tirreni, in provincia di. Una donna, approfittando dell’assenza del, ha invitatoa raggiungerla asua, per trascorrere insieme la serata di domenica 14 febbraio. Ma proprio mentre i due amanti erano presi dalla passione, è successo l'(im)prevedibile: ilto adelper fare una sorpresa alla moglie, accompagnato dal padre e dal fratello della moglie., messo alle strette, ha pensato quindi di scappare dalndosi nel vuoto dal secondo piano. Fortunatamente sotto c’erano alcune sterpaglie che hanno attutito la caduta ma ...

