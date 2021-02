Il marito non le dà il permesso di fare le Olimpiadi: lei è CT della nazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La storia di Samira Zargari, la CT della nazionale di sci dell’Iran che non sarà alle Olimpiadi invernali di Cortina a causa della volontà di suo marito. Nelle fotografie appare sempre sorridente e circondata dalle sue allieve, molto raramente con lo hijab, eppure Samira Zargari, come tutte le donne nate e cresciute nella Repubblica Islamica dell’Iran devono sottostare a precise L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La storia di Samira Zargari, la CTdi sci dell’Iran che non sarà alleinvernali di Cortina a causavolontà di suo. Nelle fotografie appare sempre sorridente e circondata dalle sue allieve, molto raramente con lo hijab, eppure Samira Zargari, come tutte le donne nate e cresciute nella Repubblica Islamica dell’Iran devono sottostare a precise L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

