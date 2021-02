Il marito di Maria Teresa Ruta pubblica un video su Tommaso e Stefania (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta: il marito posta un video su Instagram Lunedì sera Maria Teresa Ruta ha fatto ritorno nella Casa del GF Vip (a seguito dell’eliminazione di venerdì), per un confronto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Nella ultime settimane di permanenza nel programma, infatti, la giornalista e i due coinquilini hanno avuto un distacco. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 febbraio 2021): ilposta unsu Instagram Lunedì seraha fatto ritorno nella Casa del GF Vip (a seguito dell’eliminazione di venerdì), per un confronto conZorzi eOrlando. Nella ultime settimane di permanenza nel programma, infatti, la giornalista e i due coinquilini hanno avuto un distacco. L'articolo proviene da Novella 2000.

Notiziedi_it : Il marito di Maria Teresa Ruta, criticato per il video su Tommaso e Stefania, fa chiarezza sui social - QIndiscussa : RT @infotommizorzi: NEWS | Il marito di Maria Teresa Ruta contro Tommaso e Stefania #tzvip - GiuseppeporroIt : 'Vi scrivo dato che mi stanno arrivando un sacco di messaggi', Il marito di Maria Teresa Ruta si scaglia contro Tom… - GioiaKiss : RT @103puntifelici: Io farei vincere questo televoto a Stefania. Per lei, per Tommaso ma soprattutto per uno schiaffo morale a Maria Teresa… - candemet8992 : RT @103puntifelici: Io farei vincere questo televoto a Stefania. Per lei, per Tommaso ma soprattutto per uno schiaffo morale a Maria Teresa… -