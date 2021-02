Il M5s ha detto addio al capo politico. Nasce la guida a cinque (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Con 9.499 sì (il 79.5 % delle risposte) il Movimento 5 stelle dice 'addio' alla figura del capo politico. la guida del Movimento sarà infatti affidata ad un comitato direttivo a 5 della durata di tre anni. La risposta degli attivisti arriva, alla seconda votazione su Rousseau, dopo il lungo percorso degli Stati generali. Il quesito posto agli attivisti è così formulato: “Sei d'accordo alle seguenti modifiche dell'articolo 7 e conseguenti: Alla introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri? (conseguentemente ovunque ricorrano le parole 'capo politico' siano sostituite da 'Comitato direttivo' ovvero ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Con 9.499 sì (il 79.5 % delle risposte) il Movimento 5 stelle dice '' alla figura del. ladel Movimento sarà infatti affidata ad un comitato direttivo a 5 della durata di tre anni. La risposta degli attivisti arriva, alla seconda votazione su Rousseau, dopo il lungo percorso degli Stati generali. Il quesito posto agli attivisti è così formulato: “Sei d'accordo alle seguenti modifiche dell'articolo 7 e conseguenti: Alla introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri? (conseguentemente ovunque ricorrano le parole '' siano sostituite da 'Comitato direttivo' ovvero ...

bobogiac : Scusate ma di che vi indignate per la scelta dell’intergruppo con M5S e LEU da parte del PD. Dopo che hai indicato… - agorarai : 'Nel M5S c'è una dialettica e c'è un metodo: ci si rivolge alla rete e la rete ha detto sì a questo governo. Ma qua… - fattoquotidiano : GOVERNO DRAGHI Conte per il Sì, ascoltate cosa ha detto [VIDEO] - mosca_cieca : @Moonlightshad1 Scusami,incasinata a lavoro,infatti ti seguo per questo,hai sempre detto le cose come stavano,almen… - GigioFigio : RT @ConteZero76: Prima la Bottici del M5S ha detto a Draghi di stare in campana perché lei sarà vigile. La Bottici sarà vigile. La Bottici. -