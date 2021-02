Il guaio è che in politica non basta dire «whatever it takes» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi finalmente Mario Draghi prenderà la parola in Parlamento ed esporrà, come si dice in questi casi, le linee fondamentali del suo programma di governo. Sarà senza dubbio un discorso importante, che permetterà di capire molto delle sfide che ci attendono e delle intenzioni dell’esecutivo al riguardo. Ma non cambierà una virgola rispetto al suo principale punto debole, che le cronache ci hanno già mostrato implacabilmente, nel corso di quella che potremmo definire la più breve luna di miele che la politica ricordi. È vero che nella storia repubblicana non si contano nemmeno molti governi nati nel pieno di una pandemia. Dunque è giusto relativizzare e smussare giudizi frettolosi. Sta di fatto che uno scontro così duro tra ministri dello stesso governo a tre giorni dal giuramento e prima ancora del voto di fiducia, come è accaduto sulla vicenda degli impianti sciistici ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi finalmente Mario Draghi prenderà la parola in Parlamento ed esporrà, come si dice in questi casi, le linee fondamentali del suo programma di governo. Sarà senza dubbio un discorso importante, che permetterà di capire molto delle sfide che ci attendono e delle intenzioni dell’esecutivo al riguardo. Ma non cambierà una virgola rispetto al suo principale punto debole, che le cronache ci hanno già mostrato implacabilmente, nel corso di quella che potremmo definire la più breve luna di miele che laricordi. È vero che nella storia repubblicana non si contano nemmeno molti governi nati nel pieno di una pandemia. Dunque è giusto relativizzare e smussare giudizi frettolosi. Sta di fatto che uno scontro così duro tra ministri dello stesso governo a tre giorni dal giuramento e prima ancora del voto di fiducia, come è accaduto sulla vicenda degli impianti sciistici ...

nolimet4ngere : mio padre ha notato che sua figlia cioè io aveva passato qualche guaio andando in cucina alle 5.20 del mattino e mi… - DanyAussie : @abbicuradiamare #Condor oltre ad avere già cambiato L serratura di casa ?? ci denuncerà tutti per aver nominato il… - _koyaftnamjoon : @bhosonosara prima che combino qualche guaio sì non vorrei ultimare gente - gildazorzistan1 : RT @tsunamidieci: Tommaso non sai neanche in che guaio ci hai messo - mantegazziani : @SagrintiNen @Pupi18054216 il guaio è che non si tratta solo di ignoranza in senso stretto. dalla formazione scolas… -