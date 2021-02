Il governo olandese manterrà il coprifuoco anche se una corte lo ha definito illegittimo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Martedì il tribunale dell’Aia, nei Paesi Bassi, ha ordinato aldi sospendere immediatamente il. La misura, in vigore dal 23 gennaio e recentemente prorogata fino al 3 marzo, prevede l’impossibilità di uscire di casa dalle 9.30 di sera fino alle 4.30 del mattino senza validi motivi. È il primoattivo nei Paesi Bassi dalla seconda guerra mondiale, e ha portato a una serie di contestazioni da parte di alcuni partiti politici e movimenti di cittadini contro le restrizioni anti-Covid19. Nei giorni seguenti la sua entrata in vigore, si sono verificate proteste di piazza con diversi arresti e scontri. Proprio uno di questi movimenti, Viruswaarheid (“Verità sul Virus”), già attivo durante le proteste e il cui leader Willem Engel mette in discussione i dati scientifici sul virus e l’utilità delle vaccinazioni, ha ...

NCLGraziani : RT @isabellaisola3: Un tribunale olandese ha ordinato l'annullamento con effetto immediato del #coprifuoco decretato il 23 gennaio dal dimi… - VicentePugliaAr : RT @MiAirports: 2/2 Ulteriori informazioni sul sito ViaggiareSicuri - DomenicoLeragg5 : RT @SANDOKA01862048: La Corte dell'Aia ha ordinato al governo olandese di rimuovere immediatamente il coprifuoco La Corte ha stabilito che… - GioanolaA : RT @rainiero43: ?Importantissimo!!! La Corte dell'Aia ha ordinato al governo olandese di rimuovere immediatamente il coprifuoco. La Corte h… - rainiero43 : RT @rainiero43: ?Importantissimo!!! La Corte dell'Aia ha ordinato al governo olandese di rimuovere immediatamente il coprifuoco. La Corte h… -

Ultime Notizie dalla rete : governo olandese

... quasi fosse un breve romanzo, per stimolare il nuovopresieduto da Mario Draghi a una ...di scambi culturali promosso dall'inclita Unione Europea e dedicato a quel bravo filosofo...OEGSTGEEST (Olanda) " La realtà quotidiana dei Paesi Bassi, in questi giorni, è estremamente difficile da spiegare. Ilaveva comunicato nell'ultima conferenza stampa del 2 febbraio scorso la decisione di riaprire le scuole elementari e gli asili il lunedì successivo (8 febbraio), ma una provvidenziale ...Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...Secondo il tribunale dell’Aia l’esecutivo avrebbe usato in maniera non corretta i poteri di cui gode in situazioni emergenziali. «Anche qualora non poggiasse su una base giuridica corretta, ciò non vu ...