Il Governo Draghi incassa la fiducia al Senato. 15 grillini votano no. Salvini: “La Lega c’è convintamente” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Governo Draghi incassa la fiducia al Senato. Il MoVimento 5 Stelle si spacca. La Lega: “Abbiamo scelto l’Italia”. ROMA – Il Governo Draghi incassa la fiducia al Senato. Al termine di una lunga giornata a Palazzo Madama, l’esecutivo ha superato la sua prima prova con 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. #GovernoDraghi. Con 262 voti favorevoli, 40 contrari e due astensioni, il #Senato approva la mozione di #fiducia al #Governo, ascoltate le dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio ? https://t.co/Z5Cbzu1wYc #17febbraio pic.twitter.com/KhHIlWMp8q— Senato ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Illaal. Il MoVimento 5 Stelle si spacca. La: “Abbiamo scelto l’Italia”. ROMA – Illaal. Al termine di una lunga giornata a Palazzo Madama, l’esecutivo ha superato la sua prima prova con 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. #. Con 262 voti favorevoli, 40 contrari e due astensioni, il #approva la mozione di #al #, ascoltate le dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio ? https://t.co/Z5Cbzu1wYc #17febbraio pic.twitter.com/KhHIlWMp8q—...

Fiducia al Senato per Draghi con 262 sì. 'Governo per la ricostruzione', chi l'appoggia 'crede l'euro irreversibile' Con oltre 50 minuti di discorso, il premier è partito dalla pandemia e dalla volontà di accelerare la campagna vaccinale. Poi ha disegnato l'Italia del futuro: sviluppo ambientale, protezione del ...

Il discorso di replica di Draghi. Dopo il discorso sulle linee programmatiche tenuto in mattinata, in serata Mario Draghi ha ripreso la parola all'interno di Palazzo Madama per le repliche.

