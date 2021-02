Il governo Draghi ha ottenuto la fiducia al Senato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: YARA NARDI/POOL/AFP via Getty Images)Alla fine della lunghissima giornata di oggi, 17 febbraio, incominciata alle 10 di mattina col discorso del premier Mario Draghi, come largamente anticipato il Senato ha votato un’ampia fiducia al nuovo governo. I voti a favore sono stati 262, i contrari 40 e le astensioni soltanto 2. Tra le fila del Movimento 5 stelle, considerato un partito a rischio divisione interna sul voto di fiducia, si sono contate infine 15 defezioni (su 92 Senatori) rispetto alla linea ufficiale pro-Draghi. Domani il voto passerà alla Camera, dove ci si aspetta un risultato analogamente ampio. Al centro dell’agenda del nuovo esecutivo, stando alle parole di Draghi, ci saranno la riscrittura del Recovery Plan, il rilancio ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (foto: YARA NARDI/POOL/AFP via Getty Images)Alla fine della lunghissima giornata di oggi, 17 febbraio, incominciata alle 10 di mattina col discorso del premier Mario, come largamente anticipato ilha votato un’ampiaal nuovo. I voti a favore sono stati 262, i contrari 40 e le astensioni soltanto 2. Tra le fila del Movimento 5 stelle, considerato un partito a rischio divisione interna sul voto di, si sono contate infine 15 defezioni (su 92ri) rispetto alla linea ufficiale pro-. Domani il voto passerà alla Camera, dove ci si aspetta un risultato analogamente ampio. Al centro dell’agenda del nuovo esecutivo, stando alle parole di, ci saranno la riscrittura del Recovery Plan, il rilancio ...

Fiducia di ferro per Draghi. Il premier: "L'unità non è un'opzione, ma un dovere" ...invita a guardare al "minimo comune denominatore" fra le forze che sostengono il governo, Zingaretti in una dichiarazione stringata si dice convinto che "l'Italia si trovi in buone mani". Draghi ...

Governo Draghi, Licheri (M5s): 'Sì alla fiducia, ma non sarà sempre scontato' Il 'sì' del M5s 'non sarà mai incondizionato'. Lo ha detto il capogruppo 5 Stelle al Senato, Ettore Licheri, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi. 'Sarà un sì vigile, direi guardingo. Non dia mai per scontato il nostro sì perché noi, mi permetta questa licenza verbale, le romperemo le scatole. Sul tavolo abbiamo il blocco dei ...

Governo Draghi: politica, imprese, think tank, ecco gli incarichi esterni della squadra tecnica di ... Il Sole 24 ORE Salvini a Draghi: "Lega al suo fianco per ricostruire Paese" (Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Salvini a Draghi: "Lega al suo fianco per ricostruire Paese" "La Lega sarà al suo fianco per ricostruire questo grande Paese".

Governo, Draghi: Grazie per stima, dovrà essere giustificata da fatti Così il premier Mario Draghi nella sua replica in Senato dove si discute la fiducia al governo (LaPresse) – “Vi ringrazio per la stima che avete dimostrato ma anche questa dovrà essere giustificata e ...

