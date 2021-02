Il governo Draghi ha incassato la fiducia al Senato con 262 voti favorevoli (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alle 23.33 è arrivato il via libera del Senato al governo Draghi. Con 262 voti favorevoli l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea ha conquistato la fiducia di Palazzo Madama. 305 Senatori presenti, votanti 304: 40 voti contrari (15 nell’M5s) e due astenuti. Non certamente un risultato inatteso, anche se i voti contrari sono di più di quelli che si immaginavano (una trentina). Domani invece la palla passerà nelle mani della Camera, dove la maggioranza sarà ancora già larga. Poi il governo sarà operativo al cento per cento. Il voto di fiducia al premier arriva dopo una giornata inaugurata a Palazzo Madama proprio dal suo primo discorso al Parlamento, in cui ha sottolineato la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alle 23.33 è arrivato il via libera delal. Con 262l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea ha conquistato ladi Palazzo Madama. 305ri presenti, votanti 304: 40contrari (15 nell’M5s) e due astenuti. Non certamente un risultato inatteso, anche se icontrari sono di più di quelli che si immaginavano (una trentina). Domani invece la palla passerà nelle mani della Camera, dove la maggioranza sarà ancora già larga. Poi ilsarà operativo al cento per cento. Il voto dial premier arriva dopo una giornata inaugurata a Palazzo Madama proprio dal suo primo discorso al Parlamento, in cui ha sottolineato la ...

