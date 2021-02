Il Governo Draghi cambia il Cts: ridimensionamento e nuova comunicazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I primi interventi del Governo si concentrano sul Cts, il Comitato tecnico scientifico: ridimensionamento e variazioni del modello comunicativo. Nelle ultime settimane, più volte equivoci e fughe in avanti rispetto alla strategia del Governo hanno creato non poche polemiche nella gestione dell’emergenza Covid. L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di intervento ben precisa e che non lasci spazi interpretativi sulla linea da seguire. La struttura del Cts, creata il 5 febbraio dello scorso anno, sarà più snella ma avrà lo stesso perimetro d’azione. E, soprattutto, i componenti dovranno seguire una linea di comunicazione unitaria. Lo anticipa il Corriere della Sera. Il Cts, seppur con meno componenti, continuerà a fornire pareri su strategie e protocolli per contrastare la diffusione del temibile nemico ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I primi interventi delsi concentrano sul Cts, il Comitato tecnico scientifico:e variazioni del modello comunicativo. Nelle ultime settimane, più volte equivoci e fughe in avanti rispetto alla strategia delhanno creato non poche polemiche nella gestione dell’emergenza Covid. L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di intervento ben precisa e che non lasci spazi interpretativi sulla linea da seguire. La struttura del Cts, creata il 5 febbraio dello scorso anno, sarà più snella ma avrà lo stesso perimetro d’azione. E, soprattutto, i componenti dovranno seguire una linea diunitaria. Lo anticipa il Corriere della Sera. Il Cts, seppur con meno componenti, continuerà a fornire pareri su strategie e protocolli per contrastare la diffusione del temibile nemico ...

