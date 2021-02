Il governo americano progettava la vaccinazione dei detenuti di Guantanamo, ma Biden non c’entra (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 31 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un tweet di Steve Scalise – membro della Camera dei Rappresentanti americana per lo stato del Louisiana – che recita: «Oltraggioso. L’amministrazione Biden sta somministrando vaccini ai terroristi a Guantanamo Bay. Cosa dicono agli anziani e ai veterani americani che ancora aspettano il loro?». Il tweet risulta realmente pubblicato dall’account ufficiale di Scalise e risale al 30 gennaio 2021. Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo motivo fuorviante. Innanzitutto, Guantanamo Bay è un’insenatura situata sull’isola di Cuba dove si trova una struttura detentiva americana di massima sicurezza piuttosto nota per ospitare terroristi internazionali e per le violazioni dei diritti umani che ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 31 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un tweet di Steve Scalise – membro della Camera dei Rappresentanti americana per lo stato del Louisiana – che recita: «Oltraggioso. L’amministrazionesta somministrando vaccini ai terroristi aBay. Cosa dicono agli anziani e ai veterani americani che ancora aspettano il loro?». Il tweet risulta realmente pubblicato dall’account ufficiale di Scalise e risale al 30 gennaio 2021. Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo motivo fuorviante. Innanzitutto,Bay è un’insenatura situata sull’isola di Cuba dove si trova una struttura detentiva americana di massima sicurezza piuttosto nota per ospitare terroristi internazionali e per le violazioni dei diritti umani che ...

