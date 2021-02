Il giudice del processo Salvini si fa aprire il ristorante in zona arancione: beccato da Le Iene (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il giudice del tribunale di Catania Nunzio Sarpietro, gup del caso Gregoretti è stato sorpreso dalla troupe del programma Le Iene a mangiare in un ristorante di Roma, quando il Lazio era ancora ancora in fascia arancione e i ristoranti dovevano essere chiusi. È il 28 gennaio e Sarpietro è nella Capitale per sentire l’ex premier Giuseppe Conte sul caso Gregoretti che vede indagato il leader della Lega, Matteo Salvini, sul quale proprio Sarpietro dovrà decidere se mandarlo a processo oppure no. Le Iene Filippo Roma e Marco Occhipinti sorprendono il giudice al ristorante con la figlia e il compagno. Gli inviati del programma cult di Italia 1 hanno seguito il giudice e hanno scoperto che si è recato in un noto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildel tribunale di Catania Nunzio Sarpietro, gup del caso Gregoretti è stato sorpreso dalla troupe del programma Lea mangiare in undi Roma, quando il Lazio era ancora ancora in fasciae i ristoranti dovevano essere chiusi. È il 28 gennaio e Sarpietro è nella Capitale per sentire l’ex premier Giuseppe Conte sul caso Gregoretti che vede indagato il leader della Lega, Matteo, sul quale proprio Sarpietro dovrà decidere se mandarlo aoppure no. LeFilippo Roma e Marco Occhipinti sorprendono ilalcon la figlia e il compagno. Gli inviati del programma cult di Italia 1 hanno seguito ile hanno scoperto che si è recato in un noto ...

