Il giovane del Verona folgorato dai fili del treno si è risvegliato dal coma

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Andrea Gresele, ilcalciatore della primavera delche era rimastodaidel, è uscito dalfarmacologico. Ne dà notizia La Gazzetta dello Sport nell'edizione online, che spiega come la prognosi resti riservata ma non sono stati rilevati deficit agli arti. Gresele era stato colpito da una scarica elettrica tra il 6 e il 7 febbraio quando si trovava in un vagone fermo sui binari della stazione di Porto Vescovo, cadendo da un'altezza di 4 metri che gli ha causato un grave trauma cranico e una frattura vertebrale, ed è stato immediatamente portato in ospedale dove è rimasto inindotto fino ad oggi. Il peggio sembra essere scongiurato, in attesa di avere un quadro clinico più chiaro.