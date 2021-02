Il Giornale: l’ultima spiaggia del calcio, farsi la guerra tra club con frammenti tv e filmati via cellulare (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Su Il Giornale, Franco Ordine scrive che si sta facendo largo, nel calcio, “una deriva pericolosa”, quella di utilizzare social e immagini tv per rendere pubbliche le scivolate di dirigenti e allenatori avversari. Si riferisce ai casi Conte-Agnelli e Paratici-Nedved contro l’arbitro di Napoli-Juventus. Scrive: “Nella pratica cosa è successo? Il dito medio di Conte, sfuggito alla diretta Rai, fu “individuato” da chi ha accesso a tutte le immagini e fatto circolare su twitter per “pareggiare” le parolacce di Agnelli, mandate in onda dalla Rai che ha poi dovuto scavare nel camion regia per recuperare il gesto del tecnico interista. A Napoli addirittura siamo passati alle riprese via cellulare di Paratici che grida “vergognati Calvarese, devi ammonire” effettuate da personale che ha accesso riservato alla tribuna, quindi è noto al Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Su Il, Franco Ordine scrive che si sta facendo largo, nel, “una deriva pericolosa”, quella di utilizzare social e immagini tv per rendere pubbliche le scivolate di dirigenti e allenatori avversari. Si riferisce ai casi Conte-Agnelli e Paratici-Nedved contro l’arbitro di Napoli-Juventus. Scrive: “Nella pratica cosa è successo? Il dito medio di Conte, sfuggito alla diretta Rai, fu “individuato” da chi ha accesso a tutte le immagini e fatto circolare su twitter per “pareggiare” le parolacce di Agnelli, mandate in onda dalla Rai che ha poi dovuto scavare nel camion regia per recuperare il gesto del tecnico interista. A Napoli addirittura siamo passati alle riprese viadi Paratici che grida “vergognati Calvarese, devi ammonire” effettuate da personale che ha accesso riservato alla tribuna, quindi è noto al Napoli ...

