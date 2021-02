Il futuro del presunto prestanome di Maduro, Alex Saab (c’entra l’Italia) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Grande attesa per la decisione che dovrà comunicare a breve il tribunale di Capo Verde sul destino di Alex Saab, presunto prestanome di Nicolás Maduro. Entro l’11 marzo si saprà se l’imprenditore colombiano, arrestato mentre era diretto verso l’Iran come “inviato speciale” del regime venezuelano, sarà estradato negli Stati Uniti. Saab è accusato di riciclaggio e di fare parte di una rete criminale internazionale guidata dal governo socialista del Venezuela. Secondo il quotidiano venezuelano El Nacional, l’aereo della Drug Enforcement Administration (Dea), l’agenzia federale antidroga degli Stati Uniti, è pronto per portare Saab a Miami nel caso sia approvata la richiesta di estradizione di Washington. La difesa continua a presentare ricorsi per rallentare il processo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Grande attesa per la decisione che dovrà comunicare a breve il tribunale di Capo Verde sul destino didi Nicolás. Entro l’11 marzo si saprà se l’imprenditore colombiano, arrestato mentre era diretto verso l’Iran come “inviato speciale” del regime venezuelano, sarà estradato negli Stati Uniti.è accusato di riciclaggio e di fare parte di una rete criminale internazionale guidata dal governo socialista del Venezuela. Secondo il quotidiano venezuelano El Nacional, l’aereo della Drug Enforcement Administration (Dea), l’agenzia federale antidroga degli Stati Uniti, è pronto per portarea Miami nel caso sia approvata la richiesta di estradizione di Washington. La difesa continua a presentare ricorsi per rallentare il processo ...

