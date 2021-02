Il Festival di Sanremo 2021, tutte le curiosità: dai cantanti in gara agli ospiti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’emergenza sanitaria non ha fermato l’evento mediatico italiano più importante e atteso dell’anno, ovvero il Festival di Sanremo. Naturalmente la settantunesima edizione del noto concorso canoro si svolgerà rispettando delle rigide regole anti-Covid: niente pubblico e nessun evento collaterale fuori dal Teatro Ariston. Ci saranno solo 5 lunghe dirette televisive. Il Festival inizierà il 2 marzo 2021 per poi concludersi nella serata del 6 marzo 2021. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità su questa nuova edizione. Ecco tutti i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. Naturalmente ci saranno anche tantissimi ospiti di eccezione e Amadeus avrà ogni sera ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’emergenza sanitaria non ha fermato l’evento mediatico italiano più importante e atteso dell’anno, ovvero ildi. Naturalmente la settantunesima edizione del noto concorso canoro si svolgerà rispettando delle rigide regole anti-Covid: niente pubblico e nessun evento collaterale fuori dal Teatro Ariston. Ci saranno solo 5 lunghe dirette televisive. Ilinizierà il 2 marzoper poi concludersi nella serata del 6 marzo. Scopriamo ora insiemelesu questa nuova edizione. Ecco tutti i nomi deiinaldi. Naturalmente ci saranno anche tantissimidi eccezione e Amadeus avrà ogni sera ...

