Il dramma di Maddalena Imperato: la cantante e la lotta al tumore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La battaglia e , ha attivato anche una raccolta fondi. Ha solo 34 anni, Maddalena Imperato la giovane donna di Portici, nel napoletano, che da tempo lotta contro una malattia grave e rarissima. Infatti, la donna è affetta da un leiomiosarcoma inoperabile, aggravato da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La battaglia e , ha attivato anche una raccolta fondi. Ha solo 34 anni,la giovane donna di Portici, nel napoletano, che da tempocontro una malattia grave e rarissima. Infatti, la donna è affetta da un leiomiosarcoma inoperabile, aggravato da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

madd_maddalena : RT @Moni_rnbw: Ma in tutto questo dramma, state votando Giulia come se fosse Dayane? Lei ha bisogno di Giulia in questo momento ed è l’un… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma Maddalena Il dramma di Maddalena Imperato: la cantante e la lotta al tumore ViaggiNews.com Il dramma di Maddalena Imperato: la cantante e la lotta al tumore La battaglia e il dramma di Maddalena Imperato: la cantante e la lotta al tumore, ha attivato anche una raccolta fondi.

Vaccinati in Gallura più di 500 anziani Le tappe dei team mobili della Assl nelle case di riposo e Rsa Il sorriso della centenaria di Berchidda dopo l’iniezione ...

La battaglia e il dramma di Maddalena Imperato: la cantante e la lotta al tumore, ha attivato anche una raccolta fondi.Le tappe dei team mobili della Assl nelle case di riposo e Rsa Il sorriso della centenaria di Berchidda dopo l’iniezione ...