Il dramma della cantante italiana: “Ho un tumore inoperabile” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le sue foto a fine articolo. La cantante ha confessato la sua rara malattia. Scopriamo insieme di cosa soffre. Un racconto da brividi.La cantante napoletana ha una bambina di quattro anni. L’artista ha raccontato a Dalsociale24 che da tre anni sta combattendo contro una malattia molto rara: è affetta da un leiomiosarcoma inoperabile, aggravato da un linfoma e dall’anemia da distruzione di globuli rossi. Maddalena si è accorta di questo grave male quando era incinta. Dalle analisi del sangue si evincevano alcuni valori alterati, infatti avrebbe dovuto fare degli esami invasivi, ma con il rischio di perdere la bambina. Dopo aver partorito, gli esami avevano accertato la presenza di quella rarissima malattia. Ma scopriamo di più. Maddalena Imperato a causa dell’incedere della malattia ha dovuto arrestare la ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le sue foto a fine articolo. Laha confessato la sua rara malattia. Scopriamo insieme di cosa soffre. Un racconto da brividi.Lanapoletana ha una bambina di quattro anni. L’artista ha raccontato a Dalsociale24 che da tre anni sta combattendo contro una malattia molto rara: è affetta da un leiomiosarcoma, aggravato da un linfoma e dall’anemia da distruzione di globuli rossi. Maddalena si è accorta di questo grave male quando era incinta. Dalle analisi del sangue si evincevano alcuni valori alterati, infatti avrebbe dovuto fare degli esami invasivi, ma con il rischio di perdere la bambina. Dopo aver partorito, gli esami avevano accertato la presenza di quella rarissima malattia. Ma scopriamo di più. Maddalena Imperato a causa dell’incederemalattia ha dovuto arrestare la ...

a_padellaro : DRAGHI SI OCCUPI DEL DRAMMA DELLA POVERTÀ In queste ore di fervida attesa, i giornali dedicano ampio spazio al toto… - Tg3web : Anna e Marzia, madri di due giovanissime vittime del cancro, hanno sempre saputo che il loro dramma nasceva dai cam… - LegaSalvini : Antonio Socci: 'Da padre che vive il (vero e proprio) dramma della disabilità ringrazio Matteo Salvini perché è sta… - GraziaSco : RT @globalistIT: Ecco le accuse del processo denominato 'Ambiente Svenduto' #Ilva - antoniolove1951 : RT @RobertaFinizio: Cara me ricordati di essere forte come il vento e indomabile come il mare ,perché il vero dramma della vita è perdere s… -