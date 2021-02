Il discorso di Mario Draghi al Senato: i punti fondamentali per il nuovo Governo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un lungo discorso quello di Mario Draghi oggi, 17 febbraio 2021 al Senato. Un discorso programmatico nel quale sono stati toccati diversi punti, iniziato con un ringraziamento a Giuseppe Conte che si è ritrovato a dover gestire una situazione complicatissima. Mai nessuno prima aveva avuto a che fare con una pandemia. E a tal proposito il nuovo Presidente del Consiglio ricorda: “Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Il Governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche.” Ma precisa: “ Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un lungoquello dioggi, 17 febbraio 2021 al. Unprogrammatico nel quale sono stati toccati diversi, iniziato con un ringraziamento a Giuseppe Conte che si è ritrovato a dover gestire una situazione complicatissima. Mai nessuno prima aveva avuto a che fare con una pandemia. E a tal proposito ilPresidente del Consiglio ricorda: “Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Ildovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche.” Ma precisa: “ Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali ...

